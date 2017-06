Funcionária forja assalto para desviar R$ 30 mil de empresa

A mulher identificada pela Polícia apenas como L.M.B.S., de 26 anos foi notificada pela Polícia Civil após registrar um boletim de ocorrência falso na delegacia de Oeiras, município a 313 km de Teresina. Após cerca de 24h de investigação e nenhum vestígio, a Polícia descobriu que a funcionária forjou ter sido vítima de um assalto para acobertar um desvio de R$ 30 mil do correspondente bancário onde trabalha em Socorro do Piauí.

“Procuramos câmeras, imagens, vestígios, tudo no local onde ela disse que tinha sido roubada e não achamos nada. Por fim ela acabou admitindo que não aconteceu o roubo e que na verdade ela estava dando um desfalque no patrão que tem um posto avançado do Caixa Aqui em Socorro do Piauí”, explicou o delegado Antônio Nilton, titular de Oeiras.

Após confessar o falso boletim a mulher teve que assinar um Termo de Ocorrência por falsa comunicação de crime e responderá ao processo em liberdade. “Já descobrimos isso no dia seguinte e na verdade cabe apenas um TCO neste caso”, acrescentou.

Segundo o delegado, as informações colhidas no município serão agora encaminhadas para Simplício Mendes, que é responsável pela região de Socorro do Piauí, onde ela pode ser autuada por apropriação indébita já que o dinheiro era desviado da empresa onde ela trabalha que fica no município. Ainda há a suspeita do envolvimento de outras pessoas no golpe que serão investigadas pela delegacia.

Cidade Verde