Funcionários dos Correios ameaçam paralisar atividades

Os funcionários dos Correios no Estado do Piauí ameaçam deflagrar hoje uma greve por tempo indeterminado. Uma assembleia está marcada para acontecer no final da tarde desta quarta-feira (14) no pátio do órgão, nas proximidades do Palácio de Karnak, no centro de Teresina.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios a categoria deve paralisar todas as atividades já nesta quinta-feira (15). Os trabalhadores reivindicam melhorias salarias com reajuste aproximado de 15%, além de um reajuste em relação ao auxílio alimentação no valor de R$ 400.

A proposta apresentada pela empresa não satisfez os trabalhadores. Eles propuseram reajuste salarial de apenas 9% e de forma parcelada, com 6% retroativo ao mês de agosto e outros 3% em fevereiro de 2017. A empresa propôs ainda apenas R$ 224,70 para auxílio alimentação, e cobrar integralmente o valor pago pelo plano de saúde. As medidas foram rechaçadas de imediato pela categoria.

A categoria discute ainda a onda de privatizações impostas pelo Governo Michel Temer (PMDB). Eles alegam que a privatização trará uma série de problemas e o consequente fechamento de agências em todo o Estado.

