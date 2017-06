Funerária Pax União é alvo de furto em Picos

Uma agência funerária do grupo Pax União foi alvo de furto na tarde desse domingo (04) na cidade de Picos. De acordo com informações do 4º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, foram subtraídos vários eletrodomésticos do estabelecimento.

Segundo o tenente Xavier, uma guarnição policial se deslocou até a funerária após ser acionada pela gerente do estabelecimento, que havia acabado de chegar no local e constatado a ocorrência. Foram levados dois aparelhos televisores, um frigobar, dois bebedouros e um forno de micro-ondas.

Os policiais realizaram rondas nas imediações a fim de obter indícios dos envolvidos no crime ou dos objetos furtados, mas nada foi encontrado. A gerente foi orientada a registrar Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.