Gabriel O Pensador é atração confirmada do SaLiVaG 2017

A Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Educação, que realiza o SaLiVaG, confirma mais um importante nome para a edição 2017: Gabriel O Pensador. Sua participação do Salão de Livros do Vale do Guaribas acontecerá através de palestra e show musical. Pioneiro do movimento Hip Hop no Brasil, Gabriel tem mostrado que é muito mais do que rapper. É compositor, músico, contador de histórias e, acima de tudo, um comunicador.

Ao longo de sua carreira somou milhões de cópias vendidas com 8 discos. Além de cantor e compositor, Gabriel é escritor e lançou em 2001 o livro autobiográfico “Diário Noturno”. Quatro anos mais tarde lançou “Um Garoto Chamado Rorbeto”, que ganhou o Prêmio Jabuti de melhor livro infantil no ano seguinte e vem sendo usado em escolas em trabalhos contra o bullying.

Em 2008, lançou o livro “Meu Pequeno Rubro-Negro” e um ano depois lança uma versão especial do mesmo livro intitulada de “Meu Pequeno Rubro-Negro – Edição Especial do Hexa”. Gabriel também é um ativista social tendo como projetos o “Pensador Futebol”, que investe em jovens jogadores que querem se profissionalizar, e junto de Luís Figo e Luiz Felipe Scolari comanda o projeto de futebol chamado “Dream Football”, que através do envio de vídeos via internet dá a oportunidade dos participantes serem contratados por times profissionais de futebol.

Além de projetos de futebol, Gabriel ainda tem um projeto social conhecido como “Pensando Junto”, que atende crianças carentes da Rocinha, no Rio de Janeiro.

Em seu show estão clássicos dos seus 25 anos de carreira como “Retrato de um Playboy” (1993), “2345meia78” e “Cachimbo da paz” (1997), “Astronauta” (1999) e “Até Quando” (2001); além de canções de seu último trabalho “Sem Crise”, como ”Surfista Solitário”, versão para o sucesso de Jorge Ben Jor 1980, e “Linhas tortas”, música que conta sua trajetória, das redações que escrevia nos tempos de escolar até se tornar “O Pensador”.

Gabriel estará em Picos no dia 14 de setembro onde ministrará palestra durante o dia e à noite subirá ao palco do SaLiVaG, onde cantará seus grandes sucessos. O tema da palestra o horário serão confirmados em breve pela organização.

Para maiores informações sobre a programação e inscrições acesse o site do evento: www.salivag.picos.pi.gov.br ou ligue: (89) 3422-5516.