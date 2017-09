Gabriel O Pensador se apresenta no V SaliVaG com palestra e show

O compositor, músico e escritor, Gabriel O Pensador, se apresentou na noite dessa quinta-feira (14) no V Salão de Livros do Vale do Guaribas (SaliVaG). O artista carioca primeiro ministrou uma palestra e depois cantou músicas de sucesso em um palco montado no Estádio Helvídio Nunes para uma multidão de pessoas.

Para um auditório lotado, o cantor falou um pouco da sua trajetória na música, principalmente do início da sua carreira e contou histórias de personagens dos seus poemas. Entre uma outra história e outra, Gabriel declamou poemas para o público presente.

Durante a palestra, o escritor ligou para sua avó e compartilhou a conversa com o público, colocando o aparelho celular no viva voz. No final da conversa, ele declamou um poema pra ela, arrancando aplausos dos presentes.

Em entrevista à imprensa, Gabriel O Pensador afirmou que foi bem recebido na cidade e gostou da interação do público durante a palestra. “Estou muito feliz. Hoje a gente juntou palestra e show no mesmo evento e gosto muito de fazer as duas coisas. Pessoas de várias idades, mas muita gente jovem, interagiu na palestra e ficaram curiosas com minhas histórias”, disse.

Após o show de Gabriel O Pensador, o cantor picoense Arthur Jr. e Banda fechou a segunda noite do V SaliVaG.