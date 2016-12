Geminiano: Herculano Carvalho e Luiz Gonzaga são diplomados

A Justiça Eleitoral realizou na noite desta sexta-feira (09), o ato de diplomação dos candidatos eleitos no último dia 02 de outubro aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador de Geminiano. O evento foi realizado na Unidade Escolar Pedro Evangelista.

A solenidade, que foi presidida pelo juiz da 62ª Zona Eleitoral, Adelmar Martins, contou com a presença da chefe de Cartório da 62ª Zona, Daniela Martins Duarte; familiares e amigos dos eleitos, correligionários e a população em geral de Geminiano.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e estão aptos a tomarem posse nos respectivos cargos no dia 1º de janeiro de 2017.

Em Geminiano, no cargo de prefeito foi diplomado Herculano Carvalho (PP). O novo gestor foi eleito pela oposição, que há 12 anos não vencia as eleições no município. No cargo de vice-prefeito, foi diplomado Luiz Gonzaga Filho Pinheiro. Na oportunidade, os vereadores eleitos e os suplentes também foram diplomados.

Herculano afirmou que o momento é de alegria e a diplomação foi um sonho concretizado. “Eu tinha um sonho de um dia governar o meu município e hoje eu fui diplomado, o dia da posse está chegando para eu assumir e é um sonho realizado”, comemorou.

Na oportunidade, o novo gestor agradeceu a todos que lhe ajudaram durante a campanha vitoriosa nas eleições. Herculano ainda está definindo seu secretariado e deverá anunciar ainda em dezembro. Mesmo com a maioria dos vereadores eleitos na Câmara Municipal, o novo gestor sabe que enfrentará muitos desafios na gestão do município.

O juiz Adelmar Martins informou que a diplomação é o ápice do processo eleitoral. “É uma solenidade muito importante, porque é por intermédio da diplomação que todos os candidatos eleitos serão respetivamente habilitados a assumirem os respectivos cargos a partir de 1º de janeiro de 2017”, concluiu.