Gerente dos ‘Correios’ em Fronteiras sofre acidente com a família a caminho de Fortaleza

O gerente da agência dos ‘Correios’ do município de Fronteiras – PI, Gilson Davi Almeida da Silva (55), viajava com a família com destino à Fortaleza na tarde deste sábado (11), quando sofreu um acidente na BR 020, precisamente na altura da localidade de ‘João da Costa dos Feitosas’, município de Parambu – CE.

Gilson conduzia o carro modelo ‘pick-up’ Hilux, com mais 3 pessoas a bordo, dentre elas sua esposa e filha.

As senhoras Maria do Carmo Andrade Alencar (‘Kal’), de 57 anos, e Sulamita Andrade Ribeiro (‘Tia Bia’), 68 anos, encontram-se em estado grave com fraturas nos braços e pernas. As mesmas foram socorridas e serão transferidas para atendimento na capital cearense.

‘Gilson de Baú’, como é conhecido, e sua filha, a jovem Vitória Maria de 18 anos, sofreram escoriações leves e deram entrada na emergência do Hospital Dr. Cícero, em Parambu-CE.

Ainda não se sabe as causas do acidente.

