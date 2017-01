Gil Carlos é aclamado presidente da APPM com 136 votos

O prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos, acaba ser aclamado por maioria qualificada de votos, o novo presidente da APPM. A assembléia geral está acontecendo na sede da Associação e o procurador-geral da entidade, João Deusdete de Carvalho, comunicou que foram contabilizados 136 votos a favor de Gil Carlos, até o momento, número mais do que suficiente para que ele pudesse ser aclamado.

“Ele precisaria de no mínimo, 50% de votos mais um, ou seja, 113 votos, e já está com mais de 136. Isso quer dizer que ele tem quórum qualificado e pode ser aclamado”, declarou João Deusdete.

O ex-presidente da APPM, Arinaldo Leal, que preside a Assembleia, então pediu para que os prefeitos presentes acenassem com as mãos o voto a favor de Gil e logo após, o prefeito foi oficialmente aclamado presidente.

O novo presidente e os representantes da chapa aguardam a presença do governador Wellington Dias (PT) para que a cerimônia de posse do novo presidente possa acontecer.

Gestão

Sobre sua gestão a frente da Associação, Gil Carlos disse que quando se assume uma missão, é preciso desempenha-lá com “todo esforço possível, honestidade, seriedade e transparência”.

“Na APPM queremos que prefeitos participem e contribuam com a gestão. E eu percebo que existe hoje essa manifestação, motivo de termos chegado a um consenso para a formação de uma só chapa”, declarou.

Gil Carlos destacou que a sua primeira ação como presidente será avaliar a estrutura física e funcional da Associação. “Vou sentar e ouvir os colaboradores, saber dos reclames para que possamos instituir as mudanças necessárias para modernizar e qualificar a estrutura administrativa”.

Dentre as 14 propostas iniciais do plano de admistração de Gil Carlos, estão a reforma da sede da APPM, que é a primeira e a instalação de um espaço na TV Assembleia. “Para que os gestores possam dar visibilidade às boas práticas que são implementadas nas suas administrações”.

Congresso das Cidades

Na manhã desta sexta-feira(06), o novo presidente esteve no jornal Notícia da Manhã e elogiou a iniciativa da TV Cidade Verde que promove o Congresso das Cidades do Piauí. O evento acontece de 13 a 15 de fevereiro de 2017 e é voltado para os gestores municipais.

“É uma iniciativa interessante e formidável em que serão debatidas as experiências, haverá um intercâmbio entre os gestores do Piauí e de outros estados, técnicos com notório saber em administração pública…O momento será importante, principalmente, agora que precisamos de fato encontrar soluções para vencer a crise no país”, finaliza Gil Carlos.

