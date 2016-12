Gil Carlos registra chapa e reafirma otimismo na disputa pela presidência da APPM

O prefeito reeleito de São João do Piauí, Gil Carlos Modesto (PT), registrou sua candidatura na disputa pela presidência da Associação Piauiense de Municípios – APPM. Gil e seu candidato a vice, Jonas Moura (PSD), prefeito de Água Branca, concorrem pela chapa “Prefeitos unidos, APPM atuante”.

Entre as principais propostas, Gil Carlos defende que as questões relacionadas aos investimentos e parcerias do Executivo Estadual e as prefeituras do Piauí devem ser discutidas anualmente. “Queremos que, anualmente, o governo do estado se reúna com os prefeitos em assembleia geral para tratar do planejamento do ano subsequente, principalmente em relação a orçamento, para que assim, junto com os prefeitos, trate das questões de desenvolvimento regional. Ao invés de fazer a cada quatro anos, faremos uma reunião por ano”, explica.

Nos últimos dias, Gil também recebeu apoio de vários prefeitos da região sul do Estado, como Aroeira do Itaim, São José do Piauí, Paquetá, Campo Grande, Santana e São Luis do Piauí.

Em plena campanha até o dia da votação, marcado para 06 de janeiro, Gil Carlos e Jonas Moura tem conseguido apoios de peso, como é o caso do prefeito de Picos, Padre Walmir (PT). Segundo Gil, sua atuação à frente do órgão será, principalmente, no sentido de munir os gestores de assessoria para que eles possam, mesmo num momento de forte crise, continuarem captando investimentos e tendo acesso a programas importantes.

“Continuamos trabalhando, conversando com os 224 prefeitos, ajustando nossas propostas, ouvindo prefeitos e prefeitas e estamos otimistas, acreditando que os gestores estão compreendendo nossos propósitos, nosso papel junto à APPM, fazendo frente a esse cenário que se anuncia em 2017, um cenário de dificuldade e desafios maiores. Somos otimistas e estamos firmes no propósito de avançar nas questões que estão no dia a dia dos prefeitos”, afirma.

