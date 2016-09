Gil Paraibano tem 51% e Padre Walmir 44%, diz Amostragem

O candidato Gil Paraibano (PP) será eleito prefeito de Picos no próximo domingo, dia 02, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Piauiense de Opinião Pública (Amostragem). O levantamento na reta final da campanha mostra Gil com 51% dos votos válidos; seguido pelo prefeito, candidato a reeleição, Padre Walmir (PT) com 44%.

A vantagem de Gil, de sete pontos percentuais, considerando os 49.001 eleitores aptos a votar no município, representa uma maioria de cerca de 3.500 votos a favor de Gil sobre Walmir.

O candidato Júnior Nobre (PSC) tem 3,46% dos votos válidos; e Gilvan Gomes tem 1,06%. A Justiça Eleitoral considera apenas os votos válidos – desconsiderando brancos e nulos – para definir o resultado da eleição. No caso da pesquisa eleitoral também são descartados os votos dos eleitores indecisos, que ainda não escolheram candidato a prefeito em Picos.

*ESTIMULADA*

Na reta final da campanha o candidato a prefeito Gil Paraibano lidera pesquisa de intenção de voto estimulada realizada pelo Instituto Piauiense de Opinião Pública (Amostragem) com 48%. Em segundo lugar aparece o prefeito Padre Walmir, candidato a reeleição, com 41,75%.

O candidato Júnior Nobre aparece com 3,25% das intenções de voto estimuladas dos eleitores de Picos. E Gilvan Gomes tem 1%. Os eleitores indecisos são 4,25%. E os que votam em branco ou anulam o voto somam 1,75%.

*FICHA TÉCNICA*

A pesquisa do Instituto Amostragem foi realizada nos dias 22 e 23 de setembro com 400 eleitores de 16 ou mais anos residentes e com domicílio eleitoral nas zonas urbana e rural de Picos. O levantamento tem margem de erro de 4,8% para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número de identificação PI 00351/2016 no dia 24 de setembro de 2016.

* 82,75% não mudam de voto até a eleição em Picos*

A maioria dos eleitores de Picos já escolheu seu candidato a prefeito e não muda de voto até o próximo domingo, dia 02. 82,75% garantiram que estão decididos; 10,75% admitem que ainda podem mudar e escolher outro candidato e preferiram não opinar sobre a firmeza do voto 6,5%.