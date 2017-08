Governador autoriza licitação para a construção de barragem entre São Julião e Fronteiras

O Governador Wellington dias recebeu, nesta segunda-feira (21/08), o coordenador Estadual de Recursos Hídricos, Paulo Roberto. Em pauta, ações estratégicas para o desenvolvimento de projetos de distribuição de água, em especial a região do semiárido.No encontro, o governador autorizou a licitação da Adutora da Onça, no semiárido piauiense, entre as cidades de Fronteiras a 406 km de Teresina e São Julião,382 km da capital . Tão logo os demais projetos ficarem prontos, o chefe do executivo piauiense deve definir a ordem de execução das obras e a fonte dos recursos.

Dentre as necessidades que se destacam naquela região, estão a construção da adutora do Jenipapo, em São João do Piauí. A bancada piauiense na Câmara Federal tem interesse em apoiar o desenvolvimento da obra. Outra iniciativa de destaque é a adutora Algodões II, na região do município de Curimatá e Júlio Borges. Uma área onde o abastecimento d’água deve ser tratado como emergencial.

“Com os projetos prontos, nós temos dois caminhos: um com recursos do Governo Federal, e aí já tem algum desses projetos que tem rubricas, tem saldos e a abancada pretende priorizar. Nós também temos um contrato com FIDA (Fundo Internacionalde Desenvolvimento Agrícola) em negociação, além de poder custear as obras com recursos do Tesouro do Estado”, explica Dias.”Nós estamos priorizando a área do semiárido, mas também, em consonância com a Bancada Federal, estamos trabalhando alguns projetos estratégicos que possam garantir segurança hídrica para o estado”, conclui Paulo Roberto.

FONTE: Oito Meia