Governador cumprirá agenda na região de Picos

O governador do estado do Piauí, Wellington Dias, cumprirá agenda nos municípios de Jaicós, Francisco Santos, São Julião e Alagoinha do Piauí ainda este mês.

A chegada do governador está marcada para essa sexta-feira (22) na cidade de Picos-PI, onde ele e sua comitiva serão recebidos, para logo em seguida, seguir viagem para o município de Jaicós, primeira cidade que Wellington Dias irá visitar.

Depois do município de Jaicós, o governador se dirigirá para Francisco Santos, e logo em seguida para São Julião, e por fim, terminando sua agenda, irá para a cidade de Alagoinha do Piauí.

Confira a agenda completa do Governador:

22 DE SETEMBRO DE 2017 (SEXTA-FEIRA)

Manhã

07h30 – Embarque para Picos

PICOS

08h10 – Desembarque em Picos

Recepção ao Governador e comitiva

08h20 – Deslocamento para Jaicós

JAICÓS

09H00 – Chegada a Jaicós

Recepção ao Governador e comitiva

09H10 – Desenlace da fita inaugural de reforma dá U.E Lili Silveira (SEDUC)

09H30 – Desenlace de fita inaugural de reforma e ampliação da U.E Frutuosos Juscelino (SEDUC)

09h50 – Pronunciamentos

Local: U. E Frutuoso Matos

11h00 – Deslocamento para Francisco Santos

FRANCISCO SANTOS

12h00 – Chegada a Francisco Santos

Recepção ao Governador e comitiva

12h10 – Inauguração da reforma da praça Licinho Pereira (IDEPI)

12H20 – Inauguração das obras de pavimentação poliédrica dos bairros: Trizidela e Bela Vista (IDEPI)

12H30 – Inauguração de obras de mobilidade urbana – asfaltamento de ruas do município (IDEPI)

12H40 – Pronunciamentos

Local: A definir

14h30 – Deslocamento para São Julião

SÃO JULIÃO

15H30 – Chegada a São Julião

Recepção ao Governador e Comitiva

15h40 – Visita as obras de construção da orla do açude de São Julião (CODEVASF)

15H50 – Inauguração de reforma de escola de U. E Alice Rocha (SEDUC)

16H00- Pronunciamentos

Local: U. E Alice Rocha

17h00 – Descolamento para Alagoinha do Piauí

ALAGOINHA DO PIAUÍ

17H30 – Chegada a Alagoinha

Recepção ao Governador e comitiva

17h40 – Inauguração das obras de reforço da eletrificação da localidade Mandacaru (ELETROBRÁS)

Fonte:Piauiemfoco