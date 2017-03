Governador diz que PMDB terá ‘ônus’ e anuncia Pablo na fundação hospitalar

O governador Wellington Dias (PT) confirmou neste domingo (5), durante festa de aniversário pelos seus 55 anos, que o deputado estadual Pablo Santos (PMDB) irá comandar o novo órgão estatal criado pelo governo para administrar os hospitais do Estado. É a Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH).

“O deputado Pablo Santos se coloca com essa disposição e para mim será um prazer muito grande trabalhar com ele no Executivo”, disse o governador ao visitar o Parque Potycabana.

Nesta segunda-feira (6), o governador inicia mudanças em seu governo com o PMDB integrando pastas de primeiro escalão. Dará posse ao deputado Estadual José Santana, na SASC (Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania) e Castro Neto no DER (Departamento Estadual de Estradas e Rodagens).

As posses na Fundação Hospitalar e na Coordenação de Combate a Pobre Rural acontecerão após aprovação de projeto criando os órgãos na Assembleia Legislativa do Piauí.

Wellington Dias ressaltou que os aliados também terão o “ônus” da responsabilidade ao assumir cargos no governo. “São líderes que nos apoiam, independente de cargo. Agora no Piauí, no Brasil, no mundo, em qualquer país democrático, os partidos e os líderes dividem responsabilidades da gestão. As pessoas olham cargos somente pelo lado de um bônus, mas também tem o ônus e a responsabilidade”, afirmou.

Segundo o governador, o novo órgão irá agilizar ações junto aos hospitais estaduais. Para ele, os hospitais que trabalham sempre com emergências enfrentam uma forte burocracia que atrapalham o atendimento ao público.

“O modelo de Secretaria tem um defeito, por exemplo, para comprar uma peça de um tomógrafo na cidade de Picos levamos seis meses, em novembro autorizei para a gente levar ambulâncias e levou seis meses”, disse.

Segundo ele, com o modelo de fundação de direito privado se consegue fazer os serviços no máximo em 30 dias.

“A gente mantém o mesmo número de cargos, fizemos apenas modificações e também devo dizer que a grande mudança é a organização com os principais programas que nos permiti responder mais rapidamente a áreas que o Piauí tem grandes potencial”, concluiu durante entrevista a repórter Yala Sena do portal cidadeverde.com

Procurado por nossa redação o Deputado Estadual Dr. Pablo Santos disse que só irá se pronunciar no momento certo, pois ainda não foi criada a fundação e se encontra em processo de tramitação na CCJ. O parlamentar disse que irá aguardar a criação da mesma e também a nomeação para poder comentar sobre a pasta.

“Ficamos muito satisfeitos com a aliança do PT e PMDB, sabemos do importante trabalho que o governador tem feito no estado e pelo o povo. Se concretizar a minha ida para a pasta farei de tudo para desenvolver um excelente trabalho ,sempre pensando no bem estar do povo do Piauí.

ASCOM