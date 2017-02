Governador inaugura obras de pavimentação asfáltica em Picos

Acompanhado do prefeito Padre Walmir Lima, o governador Wellington Dias inaugurou nesta sexta-feira (17) uma série de obras de pavimentação asfáltica em Picos. Por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o Governo do Estado asfaltou vias nos povoados Gameleira dos Rodrigues, Torrões e Cajazeira dos Gonçalves, na zona rural do município. Na zona urbana, a avenida José de Moura Monteiro e os bairros Pedrinhas, Boa Sorte e Boa Vista também receberam pavimentação.

Na estrada que liga Picos aos povoados Torrões e Tabatinga, 19 quilômetros ganharam pavimentação asfáltica, com investidos de R$ 4,350 milhões. O trecho Picos-Povoado Gameleira foi outra via que recebeu asfaltamento. Foram 12,34 quilômetros de implementação e pavimentação asfáltica, com um investido de quase R$ 5 milhões.

Ainda em Picos, o DER realizou pavimentação asfáltica de ruas e avenidas nos bairros Pedrinhas, Boa Sorte e Boa Vista. Os três bairros totalizam mais de três quilômetros de vias pavimentadas com investimentos de R$ 1,782 milhões.

A Avenida José de Moura Monteiro, mais conhecida como Beira Rio, também foi beneficiada. Ao todo, mais de 20.550 metros quadrados foram construídos e tiveram investimentos de cerca de R$ 4 milhões e 600 mil.

O governador Wellington Dias declarou que o objetivo das obras de asfaltamento é levar mais qualidade de vida e desenvolvimento para as comunidades rurais do município. “Hoje nós temos a oportunidade com o nosso prefeito Padre Walmir e vereadores de Picos entregar obras que eram o sonho dos moradores que ligam a cidade a comunidades bem produtivas, como a da estrada de Picos a Gameleira e Torrões a Cajazeiras. Nessas regiões produz milho, feijão, goiaba e cria-se animais, e com a realização dessas obras a gente garante uma competividade melhor para estes produtos”, disse.

Segundo o morador Vicente Sebastião da Silva, com a chegada do asfalto tudo melhorou na região, principalmente o acesso para chegar em Picos. “Agora chegamos em Picos rapidinho, antes demorava horas para chegar na cidade. Esse asfalto melhorou em tudo nas nossas vidas”, disse.

Alargamento das Pontes

A obra de duplicação de duas pontes sobre o Rio Guaribas, localizada na BR 316, na Av. Senador Helvídio Nunes, foi outra obra entregue em Picos. No processo de execução, foram construídas duas pontes; uma com 1,67 m de extensão, no valor de R$ 6.575.401,22, e a outra com extensão de 109,6 metros, orçada em R$ 7.377. 044, 54, totalizando o valor das duas pontes em R$ 13.952.445,76.