Governador inaugura obras na região de Picos

O governador do Piauí, Wellignton Dias, e a secretaria de Estado da Educação Rejane Dias, inauguram nesta segunda-feira (20) obras em escolas da região de Picos. As inaugurações acontecem em Picos, Sussuapara e Aroeiras do Itaim.

Às 8 horas as autoridades realizam visita a Escola Normal de Picos e entrega da climatização. Ao dar por entregue a climatização do Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) Marcos Parente. Ás 14h35 inauguração da ampliação da Unidade Escolar São José, em Aroeiras do Itaim. O valor total do investimento, entre ampliação e equipamentos, é de 735 mil reais.

“Na Unidade Escolar São José realizamos a construção de refeitório, laboratórios de ciências e informática, vestiários e biblioteca ampliando consideravelmente a escola, o que vai proporcionar a nossos alunos mais conforto e qualidade de ensino”, relata Rejane Dias.

Foram investidos R$ 637.400,00 na ampliação da escola e mais R$ 98.428,16 em equipamentos para as partes ampliadas. Os recursos são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A oferta de educação de qualidade passa por diversos fatores. Um deles é a garantia de um ambiente seguro, confortável e propício ao estímulo da aprendizagem. Pensando nisso, dezenas unidades escolares foram reformadas ou ampliadas apenas este ano em todo o Estado e já estão prontas e em uso.



Confira a agenda:

8h – Visita a Escola Normal de Picos e entrega da Climatização (SEDUC)

8h30 – Descerramento de Placa Inaugural de 10 leitos da UTI do Hospital Justino Luz (SESAPI)

8h50 – Solenidade

Local: Hospital Justino Luz

Dar por entregue Climatização do CETI Marcos Parente – Centro Estadual de Tempo Integral(SEDUC)



SUSSUAPARA

10h25-Descenlace de Fita e Descerramento de Placa Inaugural da Pavimentação Asfáltica da rodovia de ligação trecho Picos/Pedrinhas/Sussuapara/Pov. Santa Luzia) (DER)

10h35 – Solenidade

Local: Ginásio Senador Helvídeo Nunes



AROEIRA DO ITAIM

14h35 – Inauguração da Ampliação da U. E. São José

Local: Rua André de Moura Leal, SN, Centro

Cidade Verde