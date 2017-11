Governador tira Belê e B. Sá Filho da Assembleia Legislativa para votar projeto que aumenta impostos

Após decisão do Progressistas de votar contra a mensagem do Governo do Estado que prevê aumentos do ICMS em alguns setores da economia, o governador Wellington Dias decidiu afastar do parlamento estadual os deputados Bessah Araújo Costa Reis Sá, o B. Sá (PP) e Belê Medeiros (PP) para a sessão que votará a matéria nesta quarta-feira (1º).

Os parlamentares serão substituídos por Antônio Félix (PSD), Pablo Santos (PMDB) e Flávio Nogueira Júnior (PDT). Três deputados foram acionados porque a medida atingiu o pmdebista Mauro Tapety, que ocupa suplência abaixo de Belê Medeiros. Os titulares retornarão aos seus cargos assim que a mensagem for votada em plenário. Flávio Nogueira hoje é secretário estadual de Turismo. Antônio Félix preside a Fundação Rádio e Televisão Deputado Humberto Reis da Silveira (Fundalegis). Já Pablo Santos comanda a Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH). O presidente estadual do Progressistas, deputado Júlio Arcoverde, reagiu afirmando que cabe ao governador promover as mudanças que desejar em sua base aliada. Mas demonstrou irritação com a postura do Palácio de Karnak. A presença do Progressistas na base governista está por um fio.

Fonte: Cidade Verde