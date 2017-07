Governador Wellington Dias inaugura obras de mobilidade em Picos

Aproveitando as comemorações do São João de Picos, o governador Wellington Dias (PT) visita à cidade nesta quarta-feira, 12, para inaugurar obras de mobilidade. Na oportunidade, vai autorizar o reinício das obras do Mercado do Produtor que estão paralisadas faz algum tempo.

Segundo a assessoria do Palácio de Karnak, o governador desembarca em Picos às 8h10 e será recepcionado por lideranças políticas e empresariais no aeroporto. Em seguida, Wellington Dias faz o desenlace da fita e descerramento da placa inaugural da obra de pavimentação asfáltica do trecho entre a sede do município e o povoado Gameleira dos Rodrigues.

Acompanhado do prefeito de Picos, Padre José Walmir de Lima (PT) e comitiva, o governador faz depois o desenlace da fita e descerramento inaugural da obra de construção da ponte “Luís Rodrigues Coelho Júnior”.

A ponte foi erguida sobre o rio Guaribas, interligando o bairro Boa Sorte a avenida José de Moura Monteiro, conhecida como Beira Rio. Na agenda do governador em Picos consta ainda a inauguração das obras de pavimentação poliédrica dos povoados Morrinhos e Malhada Grande e da avenida José de Moura Monteiro (Beira Rio) e o desenlace da fita e descerramento da placa inaugural das instalações do Espaço da Cidadania, localizado na avenida Getúlio Vargas.

Wellington Dias aproveita sua estadia em Picos para fazer uma visita às obras de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada no bairro Catavento e as obras do Residencial Antonieta Araújo, cujos apartamentos serão entregues aos mutuários na próxima sexta-feira, 14 de julho.

O governador encerra sua visita a Picos participando de solenidade no plenário da Câmara de Vereadores. Lá, ele anunciará a retomada das obras de construção do Mercado do Produtor fazendo a liberação da última parcela dos recursos.

