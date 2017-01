Governo anuncia recuperação de estradas que liga Santana a Picos

O governador Wellington Dias autorizou a conclusão da licitação para reconstrução da estrada que liga os municípios de Picos e Santana do Piauí. A estrada, segundo Wellington, foi uma das primeiras que fez ainda no primeiro mandato e a meta é trabalhar para começar a obra já no mês de fevereiro. Outra obra a ser executada em Santana do Piauí é o asfalto da estrada que integra São José do Piauí, que sai para BR 316, em Inhuma.

Na área da educação, o Governo está trabalhando na conclusão e modernização da escola estadual que funciona na cidade. O governador que esteve nesta segunda (2) em Santana do Piauí, na despedida do prefeito Chico Borges, conta que esses projetos estavam no cronograma de obras do prefeito Chico Borges, que faleceu nesse domingo, vítima de acidente.

O governador determinou ainda que sejam tomadas providências para obra de asfalto para Chapada do Mocambo e conclusão de uma ponte em Picos, asfalto para Sussuapara via povoado Pedrinhas, em Picos. Pela FUNDESPI, o governador acertou ainda a conclusão do Ginásio Poli Esportivo de Picos.

Wellington esteve na cidade durante o velório de Chico Borges e disse que vai trabalhar alinhado com a vice-prefeita Maria José Moura, a Mazé, que assumiu o cargo.

Para o governador, Santana do Piauí vive um momento de pesar pela morte do prefeito Chico Borges. “Ele esteve comigo em agenda com a deputada Rejane e Dias e com deputado Nerinho após eleição. Era muito querido na cidade e vi um sentimento forte de perda do povo”.

Ccom