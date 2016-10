Governo conclui 28 obras de mobilidade urbana no Piauí

O Governo do Estado tem se movimentado, através do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), para realizar obras que levem mais mobilidade urbana à população piauiense. São projetos de pavimentação asfáltica, drenagem, implantação de acostamento, alargamento e duplicação de estradas, pontes e rodovias. Ao todo, 28 obras espalhadas pelos 11 territórios do Piauí já estão concluídas e até o final do ano serão oficialmente inauguradas.

As obras receberam investimentos na ordem de R$106.329.871,52 oriundos de Operações de Créditos Internos e do Tesouro Estadual. Apenas no território do Vale do Guaribas, foram investidos quase R$ 55 milhões na execução de 11 obras, dentre elas, o alargamento e aterros de acesso com pavimentação de duas pontes em concreto armado sobre o rio Guaribas, que passam pelo perímetro urbano do município de Picos. A ponte da primeira passagem possui uma extensão de 77,0m e da segunda passagem, de 109,60m.

Além dessa obra, no Vale do Guaribas diversas rodovias receberam pavimentação asfáltica, o que melhorou muito o tráfego na região. É o que afirma o diretor geral do DER, José Dias. “São rodovias de ligação, como a BR 407 ligando Paulistana ao Povoado Tigre, o trecho que liga Picos ao povoado Gameleira, a travessia ligando a BR 407 a PI 143 no município de Jacobina do Piauí. Tem também as melhorias nas ruas e avenidas de Alagoinha e, ainda, a restauração da ponte sobre o riacho Água Suja”, destacou o diretor.

Outro território que concentra muitas obras de mobilidade urbana é o Entrerios, composto por 30 municípios. Em Teresina, a ponte Wall Ferraz, já concluída e em operação, passou a proporcionar o tráfego de automóveis no sentido centro-zona leste. Já na nova ponte, com três pistas, em estrutura mista sobre o rio Poty, o tráfego é no sentido zona leste-centro. A ponte aguarda apenas os serviços de sinalização horizontal.

Para o advogado Pedro Paulo, o tráfego melhorou após as obras. Ele atravessa as pontes diariamente, pois reside na zona leste e trabalha no centro da cidade. “A construção e alargamento dessa outra ponte desafogou bastante o trânsito na capital, que aglutina cada vez mais carros. Precisamos de espaço para trafegar sem enormes congestionamentos e essa iniciativa foi positiva”, pontuou.

As demais obras finalizadas são nos territórios da Planície Litorânea (02), Carnaubais (03), Entrerios (04), Vale do Sambito (01), Vale do Canindé (01), Serra da Capivara (03), Chapada das Mangabeiras (01), Vale dos Rios Piauí e Itaueira (01) e Tabuleiros do Alto Parnaíba (01).

Acesso ao interior

Importantes intervenções em estradas estaduais vêm melhorando a rotina da população que vive no interior do estado. Um exemplo é a reforma da ponte entre a divisa das cidades de Esperantina e Batalha. O projeto da obra consistiu em recuperar toda a estrutura da ponte.

Já no extremo sul, mais rodovias estaduais e contornos rodoviários receberam seus canteiros de obras e maquinário. As cidades de São Lourenço e Dirceu Arcoverde ganharam serviços que vão desde poda a projetos de pavimentação, drenagem e construção de acostamento e alargamento de estradas.

Estímulo ao turismo

Outra importante ação foi a conclusão da BR 020 que dá acesso à Serra da Capivara. De acordo com o diretor-geral do DER, engenheiro José Dias, tanto no Norte quanto no Sul, as estradas que impulsionam o turismo local tiveram prioridade no envio de maquinário e profissionais para que medidas urgentes fossem implantadas. “Recuperamos trechos importantes nas vésperas de festivais que movimentam a cultura e economia do nosso estado. Foram os casos de Pedro II e Castelo do Piauí”, destaca o diretor-geral do DER.

Obras em andamento

Além das obras concluídas, o Governo do Estado dá andamento em diversas obras de mobilidade urbana. Quase 6 mil km de estrada serão revitalizados. “Queremos dar ordem de serviço no início de novembro para fazer a manutenção dos trechos dos territórios que estão precisando de intervenções. Ainda neste ano começaremos a melhorar as rodovias de todos os territórios para que possamos ter um período de chuva sem muitas dificuldade de tráfego”, destaca José Dias, diretor do DER.

Em Teresina, as obras do Elevado da Av. Miguel Rosa foram retomadas em junho deste ano. Atualmente, a sua infraestrutura está sendo trabalhada, na qual pilares de ferro, bases para as colunas e todo o aterramento para as vigas dessas colunas estão sendo preparados.

Na região Norte, o trecho da BR 222 até Domingos Mourão, numa extensão de 48,98 Km, está com as obras em andamento. Já o trecho Parnaíba/Pedra do Sal/Ilha Grande, que compreende uma extensão de 15,94 Km, está recebendo serviços de alargamento. O trecho Barras/Miguel Alves também recebe serviços de pavimentação asfáltica em 77,54 Km.

A região sul também recebem pavimentação asfáltica. Os principais trechos são os que interligam a BR-135/povoado Palestina/Entroncamento da PI 397 até a Transcerrado, que compreende uma extensão de 40,76 Km. No local, estão sendo investidos mais de R$ 17 milhões, além do trecho Colônia do Gurguéia/ Entroncamento da PI 397/ Transcerrado, com 64,50 Km e investimentos de mais de R$ 23 milhões.

Fonte: Gov. do PI