Governo confirma concurso de 400 vagas para a Polícia Militar do Piauí

O secretário Estadual de Segurança Pública, Fábio Abreu, anunciou nesta quinta-feira (16) que o governo vai realizar concurso para soldado ainda este ano.

A confirmação saiu após audiência no Palácio de Karnak com o governador Wellington Dias (PT) que autorizou a realização do concurso. Serão ofertadas cerca de 400 vagas.

“Vamos finalizar a programação com o secretário Franzé Silva (Administração) para definir as datas para o edital”.

Fábio Abreu informou ainda que o edital já está pronto e a ideia é lançar este mês de fevereiro.

“O concurso respeitará as etapas e a nosso esforço será de concluir todas as etapas até o final do ano”, garantiu Fábio Abreu.

Policias unificadas

O secretário ressaltou que o projeto de unificação das policiais, integrando cinco delegacias no interior do Estado, ajudará a reduzir a criminalidade.

“Um exemplo bem típico que dou é a delegacia de Monsenhor Gil, que não está na lista, mas será beneficiada futuramente, pois tem distrito de um lado e na frente o GPM. A ideia é juntar, torna mais pratico o serviço e ter mais gente no atendimento à população”.

Reunião com os policiais

Fábio Abreu informou que haverá uma reunião com as associações e o vereador R. Silva após o carnaval para tratar sobre o reajuste da categoria. A proposta é de já iniciar as discussões para se checar a um calendário de reajuste salarial para os militares.

Cidade Verde