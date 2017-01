Governo dá continuidade aos trabalhos de regularização de imóveis em Picos

Visando dar continuidade aos trabalhos de regularização fundiária dos conjuntos habitacionais, construídos pela extinta Cohab-PI, o Diretor de Regularização Patrimonial Imobiliária da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi), Leonardo Botelho, esteve na manhã desta terça-feira (24), na prefeitura de Picos para se reunir com gestores do município e tratar sobre a regularização fundiária do conjunto Waldemar de Moura Santos, conhecido popularmente na cidade como Pantanal.

Segundo o diretor, a reunião teve como finalidade fazer a entrega dos documentos que o cartório de Picos precisava para dar continuidade aos trabalhos de averbação do conjunto Waldemar de Moura Santos, que possui 293 imóveis.

Botelho esclareceu que após a entrega da documentação, o cartório competente ficará encarregado de informar à Empresa sobre a efetivação da regularização fundiária do conjunto Pantanal. “Assim que o cartório confirmar a averbação deste empreendimento habitacional todos os mutuários, que já quitaram seus imóveis poderão solicitar os ofícios de liberação de hipotecas na sede do Escritório Regional que a Emgerpi tem no município e, desta forma, obter a escritura definitiva dos seus imóveis”, destacou.

O encontro contou com a presença da Secretária de Desenvolvimento e Planejamento da cidade de Picos, Oneide Rocha; do Secretário de Governo de Picos, Wellington Dantas; da Gerente Regional do Escritório da Emgerpi em Picos, Irene Ferreira; do engenheiro agrimensor da prefeitura de Picos, José de Arimatea e do Assessor Técnico da Empresa, Aili Martins.

Após a averbação desse conjunto, a Emgerpi beneficiará, em média, 772 pessoas. Esta ação faz parte do planejamento estratégico que a Empresa vem realizando por meio do Programa Minha Casa Legal, cujo objetivo é fazer a regularização fundiária de todos os conjuntos habitacionais edificado pela Cohab-PI.