Governo divulga nova tabela de pagamento dos servidores do Estado; veja!

O Governo do Piauí anunciou nesta sexta-feira (23), a tabela de pagamento do servidor público para o ano de 2017. O cronograma é semelhante ao de 2016 com o último dia de pagamento variando durante o ano entre os dias 11 e 13.

O pagamento continuará “esticado”, mas o governo estuda formas de reduzir um pouco a quantidade de dias.

“Para 2017, teremos uma tabela semelhante a 2016, ainda esticada. Mas não será maior do que já está. A ideia é esticar um pouco menos. Estamos finalizando os estudos para divulgar na próxima semana as novas datas de pagamento”, declarou o secretário em recente entrevista á TV Cidade Verde.

Além da tabela mensal, o Governo do Piauí também divulgou o cronograma de pagamento da 2ª parcela do 13º salário, já que a primeira é paga no aniversário do servidor.

Quem ganha até R$ 1.200 receberá o salário no dia 18 de dezembro. As demais faixas serão pagas nos dias 19 e 20 de dezembro.

Os salários de dezembro começam a ser pagos dia 28 e vão até o dia 11 de janeiro, concluindo 11 dias de pagamento.

Cidade Verde