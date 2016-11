Governo do Piauí decreta ponto facultativo no dia 14 de novembro

Em decreto assinado nesta quinta-feira (10), o governador Wellington Dias (PT) determinou ponto facultativo no dia 14 de novembro, próxima segunda-feira, véspera do feriado da Proclamação da República.

O ponto facultativo será válido para todos os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional.

O decreto determina que os serviços considerados essenciais, como áreas da saúde e segurança, não sejam prejudicados.

Este deve ser o último decreto de ponto facultativo do ano. O próximo feriado, Natal, no dia 25 de dezembro, cairá em um domingo. A véspera do ano novo, 31 de dezembro, será em um sábado.