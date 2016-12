Governo do Piauí vai escolher novos diretores das escolas; veja as regras

O governo do Estado publicou as normas para escolhas dos novos diretores e coordenadores pedagógicos das escolas da rede estadual de ensino. As regras foram publicadas no Diário Oficial do Estado no decreto de nº 16.902.

A diretora da Unidade de Gestão e Inspeção Escolar, Ana Rejane Barros, informou que a escolha dos novos diretores passou por mudanças que estão sendo implantadas desde o inicio do ano.

O professor candidato será obrigado a fazer um curso de capacitação, além de realizar uma prova para verificação do conhecimento.

“Estamos seguindo o Plano Nacional de Educação e a previsão é concluir a seleção na primeira semana de março”, disse Ana Rejane.

Clique aqui para ter acesso ao decreto.

Fonte: Cidade Verde