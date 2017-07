Governo fará adutora de R$ 57 milhões na região de Picos

O Governo do Estado vai abrir licitação para construir um sistema adutor orçado em R$ 57 milhões, para captar água da barragem Poço de Marruás, em Patos do Piauí, e levar ao município de Jaicós, 352 quilômetros ao Sul de Teresina (PI). A cidade é uma das 27 atingidas pelo racionamento de água por conta da seca na região.

Com o açude Tiririca praticamente sem água, Jaicós integra os municípios atingidos pelo decreto publicado no final de junho, que determina racionamento por tempo indeterminado em cidades onde o abastecimento corre risco de comprometimento.

A barragem Poço de Marruás dista cerca de 50 quilômetros de Jaicós. A obra deve ser executada ainda este ano, com recursos do Orçamento Geral da União e contrapartida do Governo do Estado. A medida devebeneficiar os 18 mil habitantes do município, inclusive as comunidades rurais Morcego e Saco da Ema.

O governador Wellington Dias (PT) autorizou a abertura da licitação antes de iniciar viagem oficial ao Canadá, onde busca parcerias e investimentos ao longo desta semana. Técnicos da Secretaria de Defesa Civil vão trabalhar na elaboração do edital e uma comissão de licitação deve ser criada em breve para o processo.

“O governador foi sensível à situação crítica pela qual passa a população de Jaicós, em decorrência da seca”, disse o secretário de Governo, Merlong Solano.