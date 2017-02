Governo faz nova proposta para acabar com a greve dos professores

O governador Wellington Dias (PT) preparou na noite desta segunda-feira (13) uma nova proposta para o professores da rede estadual de ensino que deflararam greve por tempo indeterminado. A proposta deve ser apresentada na terça-feira. O governo se propõe a pagar o restante do piso do magistério no mês de abril, caso o relatório financeiro do Estado fique positivo no primeriro qudrimestre de 2017. Segundo Wellington Dias, a medidda é para que o ano letivo dos alunos não seja prejudicado.

Na avaliação do governo, a greve convocada pelo Sinte – Sindicato dos Trabalhadores em Educação, só atingiu 15% das escolas. E o governo quer 100% das escolas funcionando neste inicio de ano letivo.

No inicio do ano. o governador decidiu parcelar o reajuste do magistério determinados pelo governo federal em 7,64%. Foi pago no salário de janeiro a um acréscimo de 4%. Por causa disto, o Sinte convocou uma greve por ano aceitar o parcelamento do piso. Ainda em janeiro o governo afirma que o restante do reajuste 3,64% seria pago em junho. Os professores recursaram e iniciaram uma greve.

Na proposta de hoje, o governo afirma que as projeções do balanço do Estado permitem que os 3,64% sejam pagos já em abril. Resta saber se os professores vão aceitar. A proposta deve passar por uma avaliação do Sinte e analisada em uma assembleia da categoria.

Cidade Verde