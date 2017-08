Governo fecha farmácias populares; veja como funciona agora

O governo decidiu fechar as farmácias do programa popular que são mantidas com recursos federais. Os pacientes agora vão ter que recorrer às farmácias conveniadas. O governo disse que tomou essa decisão para não faltar dinheiro para a compra de medicamentos.

Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos recursos disponíveis para o programa era gasto com o aluguel dos prédios onde funcionavam as farmácias e pessoal. O governo diz destinar R$ 100 milhões por ano para o Farmácia Popular.

O problema das farmácias particulares é que nem todos os remédios estão disponíveis. As conveniadas oferecem 25 medicamentos de graça ou com preços baixos, geralmente para diabetes, hipertensão e asma. Nas farmácias que serão fechadas – as do governo federal – são oferecidos 125 remédios.

O Ministério da Saúde informou que em média, por mês, o programa atende quase dez milhões de pessoas, principalmente aquelas com 60 anos ou mais. As mudanças valem para todo o país e o governo promete usar 100% do valor na compra de medicamentos, além de repassar 10% aos estados – que podem até optar por reabrir as farmácias populares.

