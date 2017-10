Governo Federal autoriza 28 vagas para novos professores e servidores na UFPI em 2018

O Governo Federal autorizou a abertura de 28 novas vagas para professores e servidores na Universidade Federal do Piauí (UFPI) em 2018. A portaria dos ministérios da Educação (MEC) e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (19).

Para a UFPI, serão 21 professores, sendo quatro substitutos, além de sete novos servidores “Classe E”. A portaria não detalha os campi e cursos das novas vagas.

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), que tem campus em São Raimundo Nonato (PI), também foi contemplada com 41 vagas para professor, sendo oito substitutos, e mais 10 servidores em 2017 e outros 24 em 2018.

Das 1.900 vagas abertas em todo o país, 1.200 são para professores e 700 para cargos técnico-administrativos. Com elas, o MEC pretende recompor o quadro de servidores para atender quatro universidades criadas em 2013, as expansões de cursos de Medicina, ampliação de campi e suprir o déficit de técnicos provocado por decisões judiciais.

A abertura das vagas só será efetivada em 2018 após confirmação por parte do Ministério do Planejamento de que há orçamento disponível.

Essa é a primeira liberação de vagas desde agosto de 2015, quando foram autorizadas 880 contratações na ampliação dos cursos de Medicina.

Fábio Lima (com informações da Agência Brasil)

