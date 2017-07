Governo Federal fecha unidade do Farmácia Popular em Picos

Confirmando o cronograma definido pelo Ministério da Saúde ainda no mês de março, o Governo Federal fechou a unidade própria do Farmácia Popular na cidade de Picos. As atividades do programa foram encerradas no último sábado, 1º de julho, conforme aviso afixado na porta do prédio.

Custeada pela União, a unidade própria do Farmácia Popular em Picos funcionava na rua Olavo Bilac, próximo a Praça de Alimentação das Pizzarias. Lá, eram ofertados medicamentos gratuitos ou com descontos de até 90% para a população.

Alegando a necessidade de economizar dinheiro, o governo decidiu fechar as farmácias do programa popular que eram mantidas com recursos federais. Os pacientes terão agora que recorrer às farmácias conveniadas, no entanto, elas não dispõem de todos os medicamentos oferecidos pela Farmácia Popular.

Em torno de 125 medicamentos eram ofertados na unidade do Farmácia Popular. Já nas farmácias conveniadas são disponibilizados apenas 25 remédios.

Pela decisão do Governo Federal, as prefeituras poderão optar por manter as unidades do Farmácia Popular, desde que utilizem recursos próprios do município.

O prefeito de Picos, Padre José Walmir de Lima (PT), ainda não se manifestou oficialmente sobre o encerramento das atividades do Programa Farmácia Popular no município e se pretende manter a unidade funcionando.

