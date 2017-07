Governo Federal reconhece situação de emergência em municípios da região de Picos

O governo federal reconheceu nesta terça-feira (25) a situação de emergência de 25 municípios no Piauí por causa da seca e da estiagem. Com a medida, as prefeituras podem solicitar o apoio da Defesa Civil Nacional para ações de assistência à população e restabelecimento de serviços essenciais. As portarias foram publicadas hoje no Diário Oficial da União e valem 180 dias.

De acordo com o Ministério da Integração Nacional a obtenção de apoio material e financeiro do para ações emergenciais dependem de um relatório com diagnóstico dos danos e o Plano Detalhado de Resposta (PDR), por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) por parte das prefeituras municipais. Apenas após análise, o Ministério da Integração define o valor do recurso a ser disponibilizado.

Há quase um mês 27 municípios do Piauí estão sob racionamento, devido a seca que afeta o estado. O decreto considerou os baixos índices de açudes e barragens do Piauí e impôs restrições de uso para residências, indústrias e comércios. O decreto não especificou a definição de punições em caso de descumprimento. No mês de junho o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) apontou que todos os açudes do Piauí juntos tinham acumulado 47,03% do volume total de água possível.

No levantamento do DNOCS foram registrados que os açudes de Cajazeiras, em Pio IX e Fátima, em Picos; estão secos, enquanto os açudes Barreiras, em Fronteiras; e Piaus, em São Julião com as menores capacidades, com respectivamente 1,14% e 4,78% de volume.

Veja a lista das cidades que estão em situação de emergência:

Anísio de Abreu

Aroeiras do Itaim

Assunção do Piauí

Avelino Lopes

Brejo do Piauí

Campinas do Piauí

Caracol

Conceição do Canindé

Curimatá

Dom Expedito Lopes

Floresta do Piauí

Itainópolis

João Costa

Júlio Borges

Monsenhor Hipólito

Patos do Piauí

Paulistana

Pedro Laurentino

Pimenteiras

Santana do Piauí

Santo Inácio do Piauí

São João do Piauí

São Miguel do Tapuio

Simplício Mendes

Vera Mendes

G1 PI