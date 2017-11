Governo garante o pagamento de novembro, dezembro e o 13º

O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, concedeu entrevista, nesta terça (21), confirmou que o estado do Piauí já garantiu os pagamentos dos meses de novembro, dezembro e o 13º salário dos servidores públicos do estado.

Ainda de acordo com o secretário, ainda no mês de dezembro, o governo deve anunciar a tabela de pagamento do todo o ano de 2018.

“Dá para a gente garantir o cumprimento da tabela que foi anunciada no início do ano. Tanto o pagamento de novembro, que é feito no início de dezembro, o 13º salário que é feito em meados de dezembro, como o pagamento de dezembro, que é feito no início de janeiro. Nós devemos em dezembro estar anunciando a tabela de pagamentos do ano que vem”, afirmou.

Rafael Fonteles destacou que como o Piauí está na sua maior capacidade de endividamento da história e por isso tem direito a fazer empréstimos para tocar obras no estado.

“O estado do Piauí está em seu menor endividamento da história por isso que ele tem o direito e o dever de obter essas operações de crédito para financiar as obras, porque o tesouro do estado do Piauí está ocupado, basicamente, com a folha e com o custeio. Nós tivemos operações de crédito com o BNDS, Banco Mundial, BNB, Banco Interamericano Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. O senador Ciro Nogueira está viabilizando o segundo empréstimo da Caixa, o primeiro de R$ 600 milhões a gente já recebeu a metade, quando prestarmos conta no início do ano que vem vamos receber a segunda parcela. Mas, tem um segundo empréstimo com aval da União, o ministro Meireles deferiu em 13 de julho, e acho que esse segundo empréstimo sai nos próximos dias”, destacou.

