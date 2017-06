Governo investe R$ 2,6 mi na ampliação do sistema de abastecimento de Picos

A Agespisa está investindo mais de R$ 2,6 milhões na ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Picos, localizada a 308 quilômetros ao Sul de Teresina. Os bairros Belo Norte, Morada do Sol e Passagem das Pedras terão 100% de seus moradores beneficiados com as obras financiadas pela Caixa Econômica Federal e pela própria Agespisa.

Na comunidade Belo Norte, a empresa já iniciou a perfuração de novo poço tubular e a construção de reservatório com capacidade para 500 mil litros de água. A rede de distribuição será ampliada em mais de cinco mil metros, com a instalação de 343 ligações domiciliares. O sistema de abastecimento do bairro vai receber ainda uma adutora de 1.544 metros de extensão.

No bairro Morada do Sol, a expansão da rede de água será de 266 metros. Os benefícios também incluem a construção de um reservatório com capacidade para 100 mil litros de água, uma adutora de 24 metros e a substituição ou instalação de 120 hidrômetros.

Já, os moradores do bairro Passagem das Pedras terão um reforço importante no abastecimento com a perfuração de um poço tubular e uma adutora de 539 metros de extensão.

Os três bairros também vão receber estações elevatórias, responsáveis pelo bombeamento da água para os reservatórios. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim deste ano.

