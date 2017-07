Governo muda cronograma do concurso da PM-PI e antecipa resultado para novembro

O Governo do Estado decidiu antecipar a data do resultado do concurso público da Polícia Militar do Piauí. Antes prevista para ser divulgada até 22 de dezembro, a lista com os aprovados deve ser conhecida até 8 de novembro. A medida foi tomada em razão da aposentadoria de PMs.

A portaria conjunta da Secretaria de Administração e Previdência (Seadprev) e da PM-PI, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (21), justifica a mudança no cronograma pelo “interesse público na reposição do efetivo transferido para a inatividade e/ou licenciado a pedido/ex offício dos quadros da Polícia Militar do Piauí, notadamente no período 2015/2017″.

Com a antecipação do resultado, é possível que a Polícia Militar convoque os aprovados para iniciar o curso de formação ainda neste ano, e não mais apenas em 2018.

Praticamente todas etapas do concurso foram modificadas. A realização dos exames médico e odontológico, que seria entre 14 e 17 de agosto, passou para 8 a 14 do mesmo mês. O exame psicológico agora acontecerá em 24 de setembro. A investigação social do candidato, que antes seria feita em novembro, foi antecipada para outubro.

O teste de aptidão física começará no dia 28 de agosto, mas ganhou mais dois dias e será concluído em 3 de setembro. Em relação a essa etapa, a portaria alterou o edital do concurso para “esclarecer o processamento de aplicação do teste”.

Veja o novo cronograma: