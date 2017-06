Governo prorroga prazo para sacar R$ 937 de PIS

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) decidiu, na última quarta-feira (28), prorrogar o prazo para o pagamento do abono salarial referente ao ano de 2015.

O prazo, que terminaria nesta sexta-feira (30), será reaberto em 27 de julho, e os trabalhadores terão até 28 de dezembro para sacar o dinheiro. Este é o segundo ano consecutivo em que ocorre prorrogação –no ano passado, essa mesma medida foi tomada.

Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, mais de 1,57 milhão de trabalhadores, o que corresponde a 6,49% do total de pessoas com direito ao recurso, ainda não sacaram o abono. O valor ainda disponível chega a R$ 1,97 bilhão.

Quem perder o novo prazo também perde o direito ao benefício. Os valores não sacados voltam para o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), responsável por fazer o pagamento dos abonos salariais e do seguro-desemprego.

Quem tem direito?

Para ter direito ao abono , é preciso ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2015 e ganhado até dois salários mínimos, em média, por mês. O trabalhador também deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e a empresa onde ele trabalha deve ter informado seus dados corretamente na Rais (Relação Anual de Informação Social).

Para saber se tem esse dinheiro, os trabalhadores podem consultar o site do Ministério do Trabalho: http://trabalho.gov.br/abono-salarial/consulta-abono-salarial.

Quanto é pago?

O valor pago é de até um salário mínimo (atualmente R$ 937), proporcionalmente ao tempo que a pessoa trabalhou. Se ela trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, recebe 1/12 do mínimo, ou seja, R$ 78.

Onde é feito o saque?

Se for funcionário de empresa privada, o dinheiro pode ser sacado em caixas eletrônicos da Caixa e lotéricas, se tiver o Cartão do Cidadão e registrou senha. Quem não tem o cartão deve ir a uma agência da Caixa, segundo o Ministério do Trabalho. Quem é correntista da Caixa recebe o abono diretamente na conta.

Se for servidor público, o saque é no Banco do Brasil. Correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta.

Abono 2016

Na mesma reunião, o Codefat aprovou o calendário de pagamento do abono salarial ano-base 2016. Os recursos vão beneficiar 24,12 milhões de trabalhadores, que poderão começar a sacar, também, a partir de 27 de julho.

O saque inicial, neste caso, será para os funcionários do setor privado nascidos em julho, que recebem o PIS pela Caixa, e para os servidores públicos com final de inscrição 0 (zero) e que recebem Pasep pelo Banco do Brasil.