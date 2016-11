Governo realizará concurso para professores efetivos da UESPI; vagas em Picos!

O governador Wellington Dias autorizou a realização de concurso público para preenchimento de 104 novas vagas de professores efetivos da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) para o ano de 2017. O assunto foi discutido em reunião pelo secretário de Governo, Merlong Solano, com pró-reitores da instituição Eliene Pierot, Raimundo Isídio de Sousa e Paulo Henrique Pinheiro, nessa terça-feira (08), no Palácio de Karnak.

“Atendendo a uma reivindicação da comunidade acadêmica, o governador acaba de autorizar o concurso e, paralelamente a isso, a contratação imediata de professores substitutos até a conclusão do certame, de forma que o próximo período letivo possa começar normalmente. Essa decisão preza pela melhoria da qualidade do nosso ensino superior”, explica Merlong Solano.

Serão contemplados inicialmente os campi de Teresina, Piripiri, Parnaíba, Floriano, Oeiras, Picos, São Raimundo Nonato, Bom Jesus, Uruçuí e Corrente, nos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Educação Física, Engenharia Agronômica, Física, Geografia, História, Jornalismo, Letras/Inglês, Letras/Português, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo e Zootecnia.

Prevista no orçamento da instituição, a medida está em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Uespi, elaborado de forma participativa pela comunidade acadêmica e lançado em outubro deste ano. De acordo com o presidente da Comissão Central de Elaboração do PDI, Paulo Henrique Pinheiro, o edital deve ser lançado em breve, logo após a nomeação de uma comissão própria para cuidar da organização do certame.

O governo do estado analisa ainda a possibilidade de concurso para técnicos administrativos da Universidade. O Plano de Desenvolvimento Institucional, com a previsão de novas vagas para os próximos cinco anos. CLIQUE AQUI E VEJA O DOCUMENTO.

Confira a relação vagas por campi e cursos:

CAMPUS POETA TORQUATO NETO (Teresina)

Turismo

Zootecnia

CAMPUS CLÓVIS MOURA (Teresina)

Ciências Contábeis

Matemática

CAMPUS PROF. ANTÔNIO GIOVANE DE SOUSA (Piripiri)

Computação

Direito

Física

Letras/Inglês

Letras/Português

Pedagogia

Química

CAMPUS PROF. ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA (Parnaíba)

História

CAMPUS DRA. JOSEFINA DEMES (Floriano)

Administração

Ciências Biológicas

Ciências da Computação

Ciências Contábeis

Direito

Geografia

História

CAMPUS POSSIDÔNIO QUEIROZ (Oeiras)

História

Letras/Português

Pedagogia

Matemática

CAMPUS BARROS ARAÚJO (Picos)

Ciências Contábeis

Jornalismo

Educação Física

Direito

Letras/Português

CAMPUS PROF. ARISTON DIAS LIMA (São Raimundo Nonato)

Ciências Biológicas

Geografia

História

Pedagogia

CAMPUS DOM JOSÉ DIAS VASQUEZ (Bom Jesus)

Direito

Pedagogia

Letras/Português

CAMPUS URUÇUÍ (Uruçuí)

Engenharia Agronômica

Administração

Pedagogia

CAMPUS DEP. JESUALDO CAVALCANTI DE BARROS (Corrente)

Ciências Biológicas

Direito