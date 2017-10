Governo tenta aprovar projeto de lei que altera impostos no Piauí

A Assembleia Legislativa do Piauí vai apreciar nesta terça-feira (16) um projeto de lei de autoria do governador Wellington Dias (PT) em que propõe o aumento da alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em algumas áreas, como comunicação, combustível e energia elétrica. O governo recuou do aumento para a energia elétrica, mas pretende utilizar recursos de empréstimos para o fundo de previdência.