Governo Wellington Dias tem 61% de aprovação no Piauí, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Piauiense de Opinião Pública – Amostragem, entre os dias 16 a 19 de dezembro, aponta que a gestão do governador Wellington Dias é aprovada por 61,57% dos piauienses. O levantamento, que foi realizado em 47 municípios do estado e teve uma amostra de 1.137 eleitores, mostra um crescimento constante da avaliação do governo desde seu início em janeiro de 2015. Uma primeira pesquisa, realizada em junho de 2015 apontou a aprovação do governo com 51,89%. Já em janeiro de 2016, a aprovação subiu para 52, 59%. Em maio de 2016 a avaliação positiva chegou a 61,3 e, agora em dezembro, continua a tendência de alta com 61,57%.

Para chegar a esse número, o instituto pesquisou a avaliação da população sobre vários aspectos do governo, como oferta de serviços, obras, equilíbrio financeiro, educação e segurança, entre outros. Segundo a pesquisa, dos serviços públicos ofertados pelo governo, a educação se destaca com 59,1% de aprovação. No item “as coisas boas que estão acontecendo no Piauí”, a área educacional é a mais lembrada, seguida da saúde, obras e desenvolvimento. O resultado pode ser atribuído ao conjunto de ações implementadas em prol do desenvolvimento e do equilíbrio financeiro do Estado.

Diante do momento desfavorável da economia brasileira, 56,02% dos entrevistados consideram que mesmo com a crise, o Piauí tem conseguido manter o equilíbrio financeiro. Entre os pesquisados, 59,45% concordam que o Governo do Estado está procurando meios para enfrentar a crise.

A confiabilidade depositada no governo reflete na autoestima do povo. A pesquisa revela que 84,34% dos entrevistados tem orgulho e gostam de viver no Piauí. Esse orgulho está relacionado ao povo, à segurança, à tranquilidade, às belezas, ao patrimônio natural/histórico e ainda à educação. Quanto à expectativa para futuro sobre a vida no Piauí, 54,71% dos pesquisados responderam que acreditam vai melhorar com este governo.

Segundo o coordenador de Comunicação do Governo do Estado, João Rodrigues, a pesquisa é extremamente positiva, uma vez que o país está imerso em uma crise financeira e política sem precedentes. “Essa pesquisa nos dá um retorno muito bom da população, considerando a maré de notícias negativas e o mau humor generalizado contra políticos e governos. Esse é um reconhecimento ao trabalho do governador Wellington Dias e ao desempenho da equipe de governo comandada por ele, que se consolida e mantem a confiança da população”, declarou o coordenador.

João Rodrigues destaca ainda que a Micro região de Teresina é uma das que contribuíram para esse resultado positivo. Nela, o índice de aprovação do governo saltou de 55,63% em julho de 2015, para 66,56% em dezembro de 2016. Destaque também para o Médio Parnaíba Piauiense, onde a aprovação era de 38,89% em julho de 2015 e passou para 67,86%. “Mas nenhum resultado supera o da região Chapadas Extremo Sul, que compreende Corrente e municípios circunvizinhos. Lá o índice dos que aprovam o governo Wellington Dias, saltou de 32,70%, para 80%”, revela.

O levantamento do instituto Amostragem, realizado entre os dias 16 e 19 de dezembro de 2016, ouviu 1.137 eleitores, distribuídos em 47 municípios piauienses. Os pesquisadores realizaram visitas domiciliares, nas regiões do Baixo Parnaíba, Litoral, Teresina, Campo Maior, Médio Parnaíba, Valença, Alto Parnaíba, Bertolínia, Floriano, Alto Médio Gurguéia, São Raimundo Nonato, Chapadas do Extremo Sul, Pio IX e Alto Médio Canindé. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de 2,85%.

