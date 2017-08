GPS de carros-pipa são colocados em moto para fraudar distribuição de água

Dois pipeiros foram presos em flagrante suspeitos de fraudar a operação Carro-Pipa, programa do Governo Federal, executado pelo Exército Brasileiro. Os equipamentos usados para monitoramento dos caminhões foram encontrados em motocicletas.

Os suspeitos são da Cidade de Curral Novo e deveriam buscar água em Jaicós. Os Módulos Embarcados de Monitoramento, uma espécie de GPS, são instalados para garantir que os pipeiros cumpram o contrato.

“O contrato deles foi assinado em junho e as denúncias chegaram até nós em julho. Então, montamos equipe e com apoio das polícias Militar e Civil constatamos as irregularidades. Em uma única moto encontramos três módulos que são de três pipeiros diferentes. Eles tiraram o equipamento do carro-pipa e colocaram na moto para burlar o programa. A gente se esforça para não deixar ninguém sem água, mas infelizmente ainda há casos assim”, lamenta o coronel.

Para este trimestre, o Exército cadastrou 561 pipeiros que atuam em 60 municípios, beneficiando 200 mil pessoas. A água é recolhida em mananciais autorizados para garantir a potabilidade para o consumo humano.

“Credenciamos os mananciais justamente para garantir água potável, de qualidade. Os mananciais são indicados pelas prefeituras. A partir da indicação, nós solicitamos as prefeituras que providenciem um laudo de potabilidade para o consumo humano. Assim que recebemos o laudo, vamos ao local para também fazer a comprovação”, explica o comandante.

Com a suspeita de fraude, os equipamentos serão desligados. Após a instalação do inquérito policial será aberto processo para o desligamento dos pipeiros suspeitos do programa.

“O contrato é pegar água no manancial autorizado e levar para as cisternas. Há a suspeita de que eles podiam nem estar distribuindo a água ou pegando em manancias mais perto, sem qualidade, o que representa riscos, uma vez que a água distribuída pelo programa é para consumo humano. O valor pago pelo serviço é satisfatório, mas existem pipeiros que querem receber sem prestar o serviço, agem de má fé”, explica o coronel Nixon Frota, acrescentando ainda que há denúncias de que outros pipeiros também estariam cometendo irregularidades.

A prisão dos suspeitos ocorreu nesta sexta-feira (25). O flagrante está sendo realizado na 13ª Delegacia Regional de Jaicós. Um pipeiro ainda está sendo procurado. Todos devem responder por estelionato.

Cidade Verde