Grave acidente deixa dois mortos e seis feridos em São José do Piauí

Um acidente de grandes proporções envolvendo dois veículos foi registrado na meia-noite deste domingo (25), na PI-227 que liga o município de São José do Piauí à Inhuma. Duas pessoas vieram a óbito e seis ficaram gravemente feridas. A colisão ocorreu na altura do Povoado Baixio, zona rural de São José do Piauí.

Segundo informações da Polícia Militar, uma caminhonete Silverado, de placa LWH-0706, de cor prata, e um Palio de placa LWD-8870, de cor vermelha com sete ocupantes, chocaram-se nas faixas de sinalização do meio pista.

A colisão resultou na morte de Pedro José Veloso , de 43 anos, que morreu no local do acidente. A outra vítima fatal foi identificada por Raila de Lima Veloso que veio a óbito no hospital Regional Justino Luz, em Picos.

Os demais ocupantes dos veículos, Antônio Neto, Karinara Veloso Fernandes, Lindalva de Lima Veloso foram transferidos para a Capita Teresina devido a gravidade dos ferimentos. Aguidda de Lima Veloso, Raí de Lima Veloso, Antônia de Lima Veloso, receberam atendimento médico e permanecem no HRJL. Pessoas ficaram presas nas ferragens

O Grupamento da Polícia Militar de São José do Piauí acionou a Polícia de Trânsito e o Corpo de Bombeiros para fazer o socorro às vítimas.