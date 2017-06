Acidente envolvendo caminhão e D20 deixa três mortos na BR 407, em Jaicós

Um grave acidente envolvendo um caminhão placa OCL 8794 de Marco-CE, carregado de coco, e um veículo modelo D20 de cor azul, deixou três pessoas mortas por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira (26), na BR 407, numa curva perigosa na altura do povoado Maria Preta, na divisa dos municípios de Jaicós e Patos do Piauí.

De acordo com as informações, o caminhão seguia do município de Jaicós no sentido a Patos do Piauí, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a D20, que vinha no sentido contrário.

Com a colisão a D20 foi arremessada para fora da pista, tombando várias vezes e caiu na ribanceira, sendo totalmente destruída. O caminhão também tombou várias vezes.

O motorista da carreta não foi identificado e morreu no local. O condutor do veículo D20 foi identificado como José Ribamar de Carvalho que andava acompanhado do seu irmão identificado como Francisco Barbosa de Carvalho que morreram no local e ambos ficaram presos nas ferragens. José Ribamar, era ex-vereador do município de Floresta no Piauí e sua esposa “Rosa” é atual vereadora do referido município.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), e a Perícia estiveram no local. E acionaram o Corpo de Bombeiros que retiraram os corpos das vítimas da D20 que ficaram presos nas ferragens e foram liberados por volta das 8h de hoje, sendo levados por funerárias da região.

CidadesnaNet