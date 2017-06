Grave acidente na BR 230 deixa jovem morta e mais quatro feridos

Um grave acidente aconteceu por volta da 5h45mim da manhã desse sábado, 10, deixando uma jovem morta e outras quatro feridas na BR 230, a 8 km de Fronteiras. As cinco jovens são da cidade de Alagoinha do Piauí.

A jovem Samantha Brito, teve morte imediata no local do acidente. A motorista identificada como Valdênia Rocha perdeu o controle do carro, modelo Fiesta de cor branca, placa KGQ 2469. O grupo de amigas retornava das festividades do aniversário da cidade de Fronteiras na noite desta sexta-feira dia 9 de junho.

A acadêmica do curso de medicina, da Faculdade Mauricio de Nassau em Teresina, Samantha Maria de Brito faleceu no local. O corpo de Samantha foi retirado por equipes do hospital de Fronteiras, Norberto Ângelo, onde aguarda os procedimentos para a liberação para a família. Samantha era filha do comerciante Edivaldo Brito e Enói Brito, casal bastante conhecido na região de Alagoinha do Piauí. A morte da jovem deixou a cidade de agorinha em comoção.

A motorista, Valdenia Rocha foi transferida pra a cidade de Picos, considerada em estado grave passa por procedimentos cirúrgicos, as outras ocupantes do veiculo foram identificadas por: Jéssica Levanja, Ligia Gabrielle e Camila Sá.

Valdênia Maria da Rocha que conduzia o veiculo modelo Fiesta, e Jéssica Levanja foram socorrias em estado grave para cidade Picos. As outras ocupantes Ligia Gabrielle e Camila Sá tiveram ferimentos leves.

De acordo com informações da PRF, a condutora teria perdido o controle do carro, tendo o mesmo capotado várias vezes. O acidente aconteceu na localidade Tamboril, distante 8Km da cidade de Fronteiras.

Fontes: CidadesnaNet e Piauí em Foco