Greco prende 25 pessoas por fraude no concurso da Polícia Militar

Alguns dos presos por envolvimento em fraude no concurso para soldado da Polícia Militar do Piauí, que ocorreu neste domingo, estão saindo do Greco após pagamento de fiança. Um candidato identificado como Wilame Santos foi liberado após pagar fiança no valor de meio salário minimo. A fiança é paga de acordo com o crime praticado, segundo informou os policiais do Greco.

Foi preso um candidato de nome Antônio Alves, na escola municipal Vereador José Ommtti, na Rua Capitão Vanderlei. Esse candidato, segundo a polícia, tinha um celular no banheiro com o gabarito. Ele era um dos suspeitos que já estava sendo monitorado.

Atualizado às 14:30

Aumentou para 25 o número de pessoas presas por envolvimento em fraude no concurso para soldado da Polícia Militar do Piauí, com aplicação das provas iniciada às 8hh30. Dos 25 candidatos presos, 6 são da Polícia Militar e 5 do Corpo de Bombeiros, informou o Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco). A operação envolveu todas as unidades da Polícia Militar.

Parte dos presos já saiu da Greco e foi encaminhada para a Polinter (Serviço de Polícia Interestadual), no Dirceu. O advogado Jayro Braz disse que foi na Greco para falar com um cliente que está preso, candidato a uma vaga no concurso da polícia militar chamado Gabriel, que já foi preso e levado para Polinter.

O fiscal da aplicação de provas do concurso da Polícia Militar no Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Piauí (IFPI), Alberto Júnior, informou que na sala onde estava fiscalizando, os policiais do Greco levaram dois candidatos que faziam provas, sendo que um tinha detenção especifica, estava sendo monitorado.

Segundo ele, os dois candidatos estavam com telefones celulares dentro da sala e com aparelho de cola eletrônica. Alberto foi até a Greco para prestar esclarecimento sobre o comportamento dos outros candidatos.

Na Greco estão chegando policiais miliares que foram chamados por um tenente para atuarem na segurança da equipe do Greco.

Suposta fraude no concurso da Polícia Militar

O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), descobriu na manhã de domingo (21), fraudes no concurso para soldado da Polícia Militar do Piauí, com aplicação das provas iniciada às 8hh30. Segundo o Greco, foram presas oito pessoas e levadas para a sede do grupo no bairro Três Andares, na zona Sul de Teresina. De acordo com o Major John Feitosa, relações públicas da Polícia Militar, os comandantes da PM foram avisados que receberão um relatório após as prisões. A Operação está emandamento.

O delegado que está coordenando a fiscalização do concurso da PM, Kleydison Ferreira, vai ouvir os detidos. Ele informou que foram apreendidos com os presos, gabaritos com as respostas das provas. Os candidatos presos foram flagrados por policiais civis disfarçados que se passavam por participantes do concurso.

Ao todo, são 400 vagas previstas no edital do certame que é promovido pelo Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe). Em todo estado quase 35 mil candidatos participam da prova em um dos concursos mais concorridos do estado. De acordo com a organização do concurso, a prova está sendo aplicada em 72 locais e em cada posto há uma viatura da Polícia Militar e uma da Polícia Civil reforçando a segurança.

Secretaria de Segurança Pública do Piauí já havia tomado algumas medidas para evitar fraudes no concurso como o monitoramento eletrônico e ainda a proibição de aparelhos celulares nos locais da prova, além da utilização de um sensor de radiofrequência, para evitar a comunicação entre fraudadores. A principal suspeita é que os presos façam sejam integrantes de quadrilhas especializadas nesse tipo de ação em todo o Norte e Nordeste.

O secretario estadual de segurança, Fábio Abreu, afirmou que os candidatos que foram levados coercitivamente para a sede do Greco, para prestar depoimentos e esclarecimentos, mas não foram indiciados ainda por fraude, por não está claro os indícios de fraude. Segundo ele, as pessoas levadas para o Greco para prestar depoimento estavam de forma irregular portando celulares nas salas de aplicação na provas, que é proibido no regulamento do concurso público. “Essa história que tem fraude comprovada está causando alarme, as pessoas foram levadas para prestar esclarecimento e depois nós vamos informar com mais detalhes o resultado dessa operação”, declarou Fábio Abreu.

coronel Alberto, comandante geral da Polícia Militar, capitão Carlos Pinto, do Centro de Ensino Profissional da Polícia Militar-CEp e o coronel John Feitosa, chefe do setor de Comunicação Social do Comando Geral da Polícia Militar, foram até a sede do greco para obter maiores informações das prisões dos candidatos acusados de fraudar o concurso da PM no Piauí. “Queremos saber o que foi apurado até o momento, estamos atrás de mais informações dos acusados de fraudar o concurso”, declarou major John.

Pela primeira vez, a polícia civil está usando Anjos da Lei, infiltrados nas salas das aplicações de provas, como se fossem candidatos do concurso da Polícia Militar, para detectar tentativa de fraude durante o certame. Os policias que estão participando da operação são jovens, usam calças jeans, camisetas coloridas e bermudas e a única diferença de outro jovem é que portam armas de fogo.

Anjos da Lei foi uma série famosa na década de 80 e revelou astros como Jonny Depp, de Piratas do Caribe, que revela que a polícia mantinha nas escolas policias jovens, com aparência de adolescente assistindo aulas, para investigar e combater crimes cometidos por jovens. A série depois foi transformado em uma franquia e dois filmes.

Policial civil disfarçado que participou da operação chegando a sede do Greco (Crédito: Efrem Ribeiro).

Fonte Meio Norte