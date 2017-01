Greco prende mais oito suspeitos de explosões a caixas eletrônicos no Piauí

Mais oito pessoas suspeitas de integrar quadrilha acusada de explosão a caixas eletrônicos foram presas na tarde dessa terça-feira (17), no bairro Parque Brasil II, Zona Norte de Teresina. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, a polícia continua em diligência para efetuar novas prisões.

Em nota, a Secretaria informou que uma grande quantidade de armas foi apreendida com os suspeitos, que seriam uma extensão da quadrilha presa na semana passada em Parnaíba, Litoral do Piauí. Todos os suspeitos foram ouvidos na sede do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) e conduzidos durante a madrugada para a Central de Flagrantes.

Cinco homens e três mulheres presos na operação dessa terça-feira serão levados ainda na quarta-feira (18) para a audiência de custódia. Segundo o comandante do Greco, delegado Willame Moraes, a quadrilha desarticulada seria responsável pelas explosões dois caixas eletrônicos em Luís Correia e outro em uma escola particular de Teresina.

Prisões em Parnaíba

Sete suspeitos de explodir caixas eletrônicos foram presos na noite na quinta-feira (12), em Parnaíba, Litoral do Piauí. Eles estavam em um esconderijo, descoberto após denúncias de populares.

Seis pistolas, dois revólveres, um rifle, munição e equipamentos de comunicação foram apreendidos com os suspeitos. “A maioria da quadrilha é de Teresina e estava sendo acompanhados pela polícia, entre os presos estava o jovem acusado de participar do latrocínio contra o delegado Ademar Canabrava, titular do 12º Distrito Policial”, revelou.

Na última ação, os suspeitos explodiram o caixa eletrônico da Praia do Coqueiro durante a madrugada. O caixa não estava abastecido e os bandidos revoltados atiraram contra residências e veículos que estavam no local.

Uma semana antes da virada do ano um outro caixa do Banco do Brasil foi alvo também em Luís Correia. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos quatro pessoas em um carro participaram da ação e logo em seguida se evadiram rumo ao estado do Ceará.

“Eles renderam os vigias do shopping que fica na frente da agência e colocaram os detonadores para realizar a ação. Foi uma ação bem rápida”, informou o capitão da Força Tática de Parnaíba, Bernardo Pereira.

Fonte: G1