Greve dos bancários começa nesta terça-feira,06; apenas autoatendimento funcionará com normalidade

Após a decisão em assembleia do Sindicato dos Bancários do Piauí em deflagrar greve nas agências bancárias do Estado a partir desta terça-feira,06, alguns serviços deixarão de ser prestados aos clientes. Em Picos, a categoria também deve aderir ao movimento.

Segundo informações do diretor regional do Sindicato dos Bancários do Piauí, Antônio Libório, funcionará com normalidade apenas o autoatendimento nos caixas eletrônicos, onde há limite para saques que não podem exceder a quantia de R$1.500, e depósitos no valor de R$ 5.000.

“Com a greve apenas o autoatendimento vai funcionar normalmente. No entanto, outros serviços como receber cartão, saque pela primeira vez, abertura de conta, todos estes ficam impossibilitados”, disse Antônio Libório.

O diretor regional explicou ainda que várias rodadas de negociações estavam sendo realizadas desde agosto, mas que sem encontrar um denominador comum a categoria optou por paralisar as atividades. Na pauta das reinvindicações estão o aumento real de 5%, segurança nas agências bancárias, fim da terceirização, combate a metas abusivas, e aquisição de material humano, dentre outros pontos.

Em outubro de 2015, bancários de todo o país também deflagraram greve reivindicando melhorias salariais. A mesma foi encerrada no dia 27 de outubro do mesmo ano. Para Antônio Libório, entre os meses de setembro e outubro é a data base de discussão salarial da categoria, por isto que os movimentos grevistas são articulados neste período.

Outras cidades e estados que aderiram a greve estão Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Espirito Santo, Tocantis, Maranhão, Espírito Santo, Pernambuco, Pará, Sergipe, Cuiabá, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, e cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, como as duas capitais, Campinas (SP), Bauru (RJ), Angra dos Reis (RJ) e Campos dos Goytacazes (RJ).