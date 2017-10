Greve dos Correios acaba no Piauí sem trabalhadores aceitarem proposta

A greve dos funcionários dos Correios no Piauí foi encerrada nesta sexta-feira (6). O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Piauí (Sintect-PI) expressou insatisfação com o resultado da medição do Tribunal Superior do Trabalho (TST). De acordo com o sindicato não ficou garantida a manutenção dos bancos postais no estado.