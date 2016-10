Grupo Adimó e UESPI promovem festa para as crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Grupo Cultural Adimó em parceria com o curso de Educação Física da Universidade Estadual do Piauí (UESPI)- Campus de Picos promoveu na manhã de hoje (12), na Praça Josino Ferreira, Centro, uma festa para as crianças. O evento foi à culminância de um projeto intitulado de “Criança que Brinca”.

Os acadêmicos do curso e os voluntários do Grupo Cultural Adimó fizeram os pequeninos mais felizes no Dia das Crianças com a realização de brincadeiras, danças e ainda distribuição de presentes e lanches para os pimpolhos.

Segundo o diretor geral do Grupo Cultural Adimó, Francisco das Chagas, o Mano Chagas, a festa de hoje foi à conclusão de todo um trabalho que o Adimó vem fazendo há um ano com os acadêmicos do curso de Educação Física. “Além de interagir com a comunidade a gente também distribuiu presentes e lanches, ou seja, foi uma manhã de lazer com as crianças”, disse.

A professora do curso de Educação Física, Nélida Amorim, afirmou que a festa teve como objetivo abranger todas as crianças que são atendidas pelo Adimó. “A gente deu a oportunidade das crianças se divertirem aqui na praça. Hoje é o dia delas e mereciam essa grande festa”, frisou.

O diretor da Uespi de Picos, Evandro Alberto, também participou da festa das crianças e afirmou que a instituição sempre vem realizando parcerias com o Grupo Cultural Adimó, cujo o objetivo é trazer o conhecimento acadêmico para a comunidade.