Grupo Adimó e UESPI realizam campanha para arrecadar brinquedos

Fazer os pequeninos mais felizes no Dia das Crianças tem sido este o objetivo de voluntários do Grupo Cultural Adimó e acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Piauí, UESPI. O Projeto “Criança que Brinca” teve início com a arrecadação de brinquedos e terá seu encerramento no dia 12 de outubro, na Praça Josino Ferreira, Centro de Picos, onde uma vasta programação será montada.

O diretor geral do Grupo Cultural Adimó, Francisco das Chagas, o Mano Chagas, explicou que os brinquedos arrecadados serão destinados a crianças de três escolas municipais de Picos.

“Este é um dia muito especial para os pequenos, e muitos pais infelizmente não tem condições de dar um presente. Então o Grupo Adimó e a UESPI se mobilizam para fazer este dia diferente com brincadeiras, guloseimas e muitos brinquedos”, disse Mano Chagas.

Aos que desejam participar do Projeto, os brinquedos já podem ser deixados desde agora na sede do Grupo Cultural Adimó.