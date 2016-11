Grupo Adimó organiza ações para construção de sede do Projeto

Com o objetivo de arrecadar fundos e conseguir um terreno para a construção da sede do Grupo Cultural Adimó (GCA), a entidade nos últimos meses vem realizando uma campanha de sensibilização junto à sociedade.

O Grupo Cultural Adimó, uma instituição picoense sem fins lucrativos que há oito anos trabalha a autoestima e o resgate da cultura negra nas diversas faixas etárias, ainda não possui um espaço próprio. Neste período, o GCA tem suas atividades sendo desenvolvidas em prédios alugados ou cedidos, como é a situação atual em que a entidade funciona no antigo prédio da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Praça Josino Ferreira, concedido pelo gestor do município, Padre José Walmir de Lima (PT).

O diretor geral do Grupo Cultural Adimó, Francisco das Chagas, o Mano Chagas, explicou que esta “instabilidade” na permanência de um espaço acaba ocasionando desistências dos participantes.

“Esta incerteza, de um dia estarmos em um prédio, acaba por não passar um sentimento de continuidade. Um dia temos quadra para realizar atividades, no outro não temos. Essa rotina vai nos cansando e cansa também os membros que acabam desistindo. A própria continuidade do Projeto é posta em cheque”, disse o diretor.

Mano Chagas explicou ainda que a campanha de sensibilização está dividida em fases. A primeira será movida para conseguir o terreno, em que depoimentos foram gravados com representantes da sociedade civil e do setor privado que acreditam no trabalho desenvolvido pelo Grupo Cultural Adimó. A segunda a aquisição de materiais que devem ser adquiridos com apoio da sociedade civil e da Fundação Itaú.