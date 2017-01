Grupo Brilhante promove confraternização e sorteios de prêmios

O Grupo Brilhante promoveu no último dia 7 de janeiro uma confraternização com a presença de todos os funcionários do Grupo, familiares, fornecedores e clientes. O evento aconteceu na capital Teresina.

Na oportunidade, foram realizados os sorteios dos prêmios da Promoção “Fim de Ano Brilhante”, anunciados durante o período e conforme regulamento.

Durante a festa foi sorteada uma moto 0km entre os clientes. A ganhadora foi kelliane Alves Vieira Portela (Teresina), cliente da filial 2 da Ótica e Joalheria Brilhante Climatizada.

Foram sorteadas mais três TVs de 40 polegadas, que ficaram com os outros três clientes: Elzimar Moreira Barros da Silva (Codó-MA), Maria das Dores Ribeiro de Carvalho (Piripiri-PI) e Jozieto de Oliveira Sobrinho (Picos-PI).

Na ocasião, também foi sorteado uma moto 0km e três TVs entre os funcionários que se destacaram nas vendas, os ganhadores foram: Carol, Priscila, Claudia e Jucelane, sendo esta última ganhadora da moto.

Agradecemos a todos os colaboradores e clientes que firmaram parcerias durante todo o ano de 2016 e ao mesmo tempo desejamos um 2017 cheio de conquistas.