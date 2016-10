Grupo do deputado Nerinho elege vice-prefeito e três vereadores em Picos

Apontado como um dos fortes candidatos à sucessão do Padre Walmir (PT), em 2020, o deputado Nerinho (PTB) fortaleceu seu grupo político nas eleições do último domingo, 2 de outubro. Além de eleger o vice-prefeito, a sigla aumentou de um para três sua bancada na Câmara Municipal de Picos.

Filiado ao PTB e membro do grupo do deputado Nerinho, o suplente de vereador e empresário, Edilson Alves de Carvalho foi eleito vice-prefeito de Picos na chapa encabeçada pelo atual gestor, Padre José Walmir de Lima (PT). Eles obtiveram nas urnas 20.133 votos, equivalente a 48,03% dos votos válidos.

Para a Câmara Municipal de Picos, o grupo do deputado Nerinho elegeu três representantes. Com 1.486 votos, percentual de 3,48% dos votos válidos, a suplente de vereadora Francisca Celestina de Sousa, a Dalva Mocó, foi eleita no último domingo com a segunda melhor votação entre os 121 concorrentes.

Também pertencente ao grupo político do deputado Nerinho, o vereador José Luís de Carvalho (PTB) foi reeleito para o seu terceiro mandato consecutivo. Nas urnas, ele obteve 1.464 votos, equivalente a 3,43% dos votos válidos, sendo o terceiro mais bem votado.

Também filiado ao PTB, o engenheiro civil e empresário do ramo de comunicação, Francisco das Chagas de Sousa, o Chaguinha, foi eleito vereador no pleito do último domingo. Ele foi o quarto mais bem votado com 1.451 votos, ou seja, 3.40% dos votos válidos.

Satisfeito, o deputado Nerinho, atual secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico; disse que esse resultado faz parte do processo eleitoral. Admite, porém, que o seu partido, PTB, soube trabalhar bem os nomes apresentados para a disputa de vereador e conseguiu eleger três deles com expressiva votação.

“O mais importante nós fizemos! Conseguimos eleger um grupo expressivo de vereadores dentro da coligação e, ajudamos a reeleger o nosso prefeito Padre Walmir Lima para um mandato de mais quatro anos” – pontuou o deputado Nerinho.

Crescimento

Embora tenha tido uma votação expressiva em 2012 dentro da coligação que apoiou o então prefeito eleito, Kléber Eulálio, o PTB conseguiu eleger apenas um vereador, Evandro Reis. Este, no entanto, dois anos depois rompeu com o deputado Nerinho e, em abril deste ano se filiou ao PSD. Domingo passado o PTB aumentou sua bancada na Câmara para três representantes e ainda fez o vice-prefeito.

Fonte: GP1